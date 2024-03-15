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15/03/2024   8:27 ص

بلدان أفريقية بلا إنترنت.. والسبب “بحري”

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ضربت أزمة انقطاع إنترنت الكثير من الدول الأفريقية جراء تضرر أسلاك اتصالات بحرية، حيث شملت قائمة الدول المتضررة ساحل العاج وليبيريا وبنين وغانا وبوركينا فاسو.

وتجرى محاولات لإعادة توجيه تدفق حركة الإنترنت إلى مسارات بديلة من أجل إنهاء الأزمة التي تعاني منها أيضاً دول الكاميرون والغابون وناميبيا والنيجر ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

يشار إلى أن معظم حركة الإنترنت في العالم تمر عبر عشرات أسلاك الألياف الضوئية الموضوعة على طول قاع البحر، ويمتد واحد من أطولها (15 ألف كيلومتر) من البرتغال إلى جنوب أفريقيا. وفق “أخبار 24”.

بلدان أفريقية بلا إنترنت.. والسبب “بحري”

مال وأعمال
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