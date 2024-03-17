مدرب “ضمك”: التحكيم سلب منا المباراة

أكد المدير الفني لفريق ضمك كوزمين كونترا، أن أداء التحكيم كان سببًا في خسارة فريقه أمام الهلال.
وفاز فريق الهلال أمام ضيفه ضمك، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
وقال كونترا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن أداء التحكيم في مباراة الهلال يدعو للخجل، وفريقه كان له ركلة جزاء.
وأضاف أنه كان من المفترض طرد لاعب الهلال سعود عبدالحميد، مشيرًا إلى أنه من المخزي أن يأتي حكام بمثل هذا الأداء، لقد سلبوا منهم المباراة. وفق “سبورت 24”.
وأوضح أن الهلال صرف مبالغ كبيرة على فريقه، وهو لا يحتاج لمساعدة الحكام، لكن ضمك ظلم واستحق أكثر مما آلت إليه النتيجة.