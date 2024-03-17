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17/03/2024   6:16 ص

“سناب شات” تلغي الحذف التلقائي للرسائل قريبًا

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كشفت منصة “سناب شات” عن تحديث جديد يتيح لمستخدمي المنصة الاحتفاظ بالرسائل ضمن التطبيق لفترة تتجاوز مدة الحذف التلقائي الحالية البالغة 24 ساعة.

وتعمل المنصة حاليًا على إضافة خيار قيد التجربة في أسواق محددة، يسمح للمستخدمين بتحديد “عدم الحذف مطلقًا”، مما يفقد المنصة نقطة تميز ويجعل التطبيق يشبه إلى حد ما أي تطبيق مراسلة آخر، إلا أنه يعكس استجابة المنصة لتعليقات مجتمعها واحتياجات المستخدمين.

ويمكن لمستخدمي المنصة تفعيل الخيار الجديد على أساس كل محادثة على حدة، وتؤكد الإشعارات داخل الدردشة ما إذا كان الخيار مفعلًا أم لا من خلال تحديث الإعدادات في أي وقت. وفق “أخبار 24”.

ويمنح هذا الخيار المستخدمين تحكمًا إضافيًا؛ حيث يمكن لأي شخص داخل الدردشة إيقاف تشغيل هذا الخيار، مما يضمن بقاء التحكم في أيدي جميع المشاركين.

“سناب شات” تلغي الحذف التلقائي للرسائل قريبًا

مال وأعمال
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