“عبدالحميد”: فوز مهم قبل فترة التوقف الدولية

أكد لاعب الهلال سعود عبدالحميد، أن الفوز الذي حققه الفريق أمام ضمك مهم قبل فترة التوقف الدولي.
وينتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد في مقر معسكرهم في العاصمة “الرياض” استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ونشر عبدالحميد صورًا عبر حسابه على منصة “إكس” من مباراة الهلال وضمك، وعلق عليها بعباراة: “فوز مهم قبل فترة التوقف الدولية”.
وفاز فريق الهلال أمام ضيفه ضمك، مساء السبت، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
وبتلك النتيجة، واصل فريق الهلال تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع. وفق “سبورت 24”.