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17/03/2024   6:16 ص

“سوني” تعتزم إطلاق جهاز “بلايستيشن 5 برو”

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تعتزم شركة سوني إطلاق جهاز الألعاب المنتظر بلايستيشن 5 برو نهاية عام 2024، متزامنًا مع عطلات رأس السنة.

وأوضح موقع الألعاب المتخصص Insider Gaming، أن الجهاز سيكون أسرع في توليد الصور والمشاهد بنسبة 45% مقارنة بالإصدار الحالي، بالإضافة إلى زيادة الأداء إلى ثلاثة أضعاف.

وكشف الموقع، عن تحسينات في الجهاز الجديد، من أهمها تطور ملحوظ في معدل الإطارات في الثانية مع الألعاب التي تعمل بدقة 4K، بالإضافة إلى وضع أداء جديد للألعاب التي تعمل بدقة 8K وتسريع تتبع الأشعة، كما سيتمتع الجهاز بتقنية تعمل على رفع جودة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وذلك باستخدام خاصية “PlayStation Spectral Supersolution” (PSSR). وفق “أخبار 24”.

وذكر أن حزمة أدوات المطورين الخاصة بجهاز بلايستيشن 5 برو متوفرة في استوديوهات سوني منذ نهاية العام الماضي، وفي استوديوهات الشركات الأخرى منذ مطلع العام الجاري.

“سوني” تعتزم إطلاق جهاز “بلايستيشن 5 برو”

مال وأعمال
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