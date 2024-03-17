ربط ميناء “المؤسس” بـ 5 موانئ إقليمية ودولية

أضاف ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، خدمة الشحن الملاحية الجديدة “IMS”، التي تربط المملكة بجنوب شرق آسيا، والهند، ما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وكبرى خطوط الملاحة العالمية، ويدعم القطاع البحري، والتنمية الاقتصادية الوطنية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة، التابعة لشركة “VASI Shipping Pte Ltd”، على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 5 موانئ إقليمية ودولية، تشمل كيلانج الماليزي، وسورابايا، وجاكرتا، بإندونيسيا، ونافا شيفا بالهند، وجبل علي بالإمارات، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.8 ألف حاوية قياسية.
وحقق الميناء رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235.8 ألف حاوية قياسية في فبراير 2024، ما يعكس ما يمتاز به من امتلاك خدمات تشغيلية شاملة، ومعدات حديثة؛ تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع؛ إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 105 ملايين طن بضائع وحاويات. وفق “أخبار 24”.
ويؤكد ذلك دور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، في تعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الصادرات والواردات، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.