“واتساب” يسمح بتثبيت أكثر من رسالة بـ”المحادثات”

أتاحت شركة ميتا المالكة لتطبيق “واتساب” إمكانية تثبيت أكثر من رسالة داخل المحادثات بالتطبيق، بحد أقصى 3 رسائل في كل محادثة، وذلك بعدما كانت محدودة برسالة واحدة في المحادثة.
وذكرت الشركة، أن الميزة الجديدة تُمكِّن المستخدمين من الوصول إلى الرسائل والمعلومات المهمة بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مربع البحث في كل مرة؛ إذ تكون موجودة على نحو دائم أعلى نافذة الدردشة.
وأضحت تلك الميزة متاحة في الدردشات الفردية والجماعية، ويمكن تثبيت أي رسالة، سواء كانت رسالة نصية أو صورة أو رموزًا تعبيرية أو استطلاعات الرأي.
وللاستفادة من الميزة بالضغط مطولًا على الرسالة، واختيار “تثبيت” Pin من القائمة، كما يتيح التطبيق أيضًا اختيار مدة تثبيت الرسالة؛ إما لمدة قدرها 24 ساعة أو سبعة أيام (الاختيار الافتراضي) أو 30 يومًا. وفق “أخبار 24”.
وفي المحادثات الجماعية، يمكن للمسؤولين التحكم في صلاحية أفراد المجموعة في تثبيت الرسائل، وإذا كان بإمكان كل فرد في المجموعة تثبيت الرسائل، أو جعل ذلك مقتصرًا فقط على مسؤول المجموعة، وتظهر الرسائل المثبتة على هيئة لافتات متحركة في الجزء العلوي من المحادثات، بحيث يمكن الوصول بسهولة إليها بضغطة واحدة.
وأشارت الشركة إلى أن كافة الرسائل المثبتة تظل آمنة من خلال آلية التشفير التام من طرف إلى طرف، مثل بقية الرسائل التي يتبادلها المستخدمون.