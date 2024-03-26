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رياضة > أخضر 17 يفتتح “مونتايغو” بمواجهة الأرجنتين
26/03/2024   8:42 ص

أخضر 17 يفتتح “مونتايغو” بمواجهة الأرجنتين

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يفتتح المنتخب الوطني تحت 17 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته ضمن بطولة مونتايغو الدولية، والمقامة في فرنسا حتى الأول من شهر أبريل المقبل.

ويلاقي “الأخضر” منتخب الأرجنتين في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت فرنسا (الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب روديليير.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم الإثنين، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب. وفق “سبورت 24”.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة مونتايغو الدولية، والتي تضم إلى جواره منتخبات فرنسا، الأرجنتين، وساحل العاج.

أخضر 17 يفتتح “مونتايغو” بمواجهة الأرجنتين

رياضة
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