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رياضة > أندية “روشن” تتنافس على دي بروين
26/03/2024   8:43 ص

أندية “روشن” تتنافس على دي بروين

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أكد الصحفي سيمون باجكوفسكي، الموثوق فيه في أخبار الانتقالات، أن هناك تنافساً بين عدد من أندية دوري روشن السعودي للحصول على خدمات البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف المقبل.

وأكد أن دي بروين بات محط أنظار أندية دوري روشن، للتعاقد معه في مموسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار باجكوفسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن مانشستر سيتي الإنجليزي لم يفاتح دي بروين حتى تلك اللحظة من أجل تجديد تعاقده مع النادي. وفق “سبورت 24”.

وخاض الدولي البلجيكي 14 مباراة بقميص السيتي في الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفًا.

أندية “روشن” تتنافس على دي بروين

رياضة
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