تناول البيض في المساء ينقص الوزن

كشفت دراسة أمريكية حديثة أنه يجب تناول البيض في المساء لإنقاص الوزن نظرا لأن البروتين الحيواني أسهل في الهضم من البروتين النباتي، كما أن تناوله في المساء يضمن النوم بشكل جيد ليلاً.
وأوضحت الدراسة أن الجسم يحتاج إلى الكثير من الطاقة لتكسير البروتين، خاصة عند النوم وهذا يحفز حرق الدهون ويساهم في إنقاص الوزن، مشيرة إلى أن الكمية الكبيرة من البروتين الموجودة في البيض تضمن عدم تقلب مستوى السكر في الدم.
وشددت الدراسة على أن البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول في الدم مثلما كان شائعا سابقا بشكل خاطئ، حيث ثبت عكس ذلك تماما خاصة مع تناوله في المساء. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن البيض يحفز عملية التمثيل الغذائي ويساهم، في الحفاظ على العضلات وبنائها، إذ تحتوي البيضة الواحدة على نحو ستة غرامات من البروتين، لكن تناوله على الإفطار ليس الخيار الأفضل لمن يحاول إنقاص وزنه.