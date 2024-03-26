سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمناسبة حصول طلبة الجامعة على جوائز متنوعة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي يرافقه وكلاء الجامعة وطلاب وطالبات الجامعة الحاصلين على عدد من الجوائز .
و بارك سموه لهم ولجميع منسوبي الجامعة على هذه الانجاز .
ونوه سموه بما تبذله الجامعة من جهود وما تقدمه من خدمات ومبادرات, مشيداً بالجوائز وشمولها على فئات متنوعة في الابتكار والتقنية ، التي تخدم مؤسسات المجتمع المحلي بجميع قطاعاته الحكوميه والخاصه والغير ربحي .