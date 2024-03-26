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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمناسبة حصول طلبة الجامعة على جوائز متنوعة
26/03/2024   4:18 م

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمناسبة حصول طلبة الجامعة على جوائز متنوعة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي يرافقه وكلاء الجامعة وطلاب وطالبات الجامعة الحاصلين على عدد من الجوائز .

و بارك سموه لهم ولجميع منسوبي الجامعة على هذه الانجاز .

  ونوه سموه بما تبذله الجامعة من جهود وما تقدمه من خدمات ومبادرات, مشيداً بالجوائز وشمولها على فئات متنوعة في الابتكار والتقنية ، التي تخدم مؤسسات المجتمع المحلي بجميع قطاعاته الحكوميه والخاصه والغير ربحي .

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمناسبة حصول طلبة الجامعة على جوائز متنوعة

جديد الخرج
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