نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يرعى حفل تكريم مؤسسي جمعية البر الخيرية بالخرج
26/03/2024   3:56 م

سمو محافظ الخرج يرعى حفل تكريم مؤسسي جمعية البر الخيرية بالخرج

+ = -
107

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء اليوم الإثنين الموافق١٤٤٥/٠٩/١٥هـ حفل تكريم مؤسسي جمعية البر الخيرية الذين ساهموا في تأسيس الجمعية قبل ٤٠عاماً منذ انطلاقتها عام ١٤٠٦ هـ .

وفور وصول سموه لمقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم، بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الداعج كلمةً رحّب فيها بسمو محافظ الخرج والحضور.

واشار الى موافقة مجلس ادارة الجمعية لتقديم مساهمة وقفية لجميع المؤسسين في أحد أوقاف الجمعية لتكون لهم صدقة جارية نظير ما قدموه. بعد ذلك قُدّم عرض مرئي يحكي مسيرة الجمعية.

وفي الختام سلم سمو المحافظ الدروع التذكارية للمؤسسين وأبناء المؤسسين الراحلين – رحمهم الله -.

سمو محافظ الخرج يرعى حفل تكريم مؤسسي جمعية البر الخيرية بالخرج

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885292604.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com