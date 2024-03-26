سمو محافظ الخرج يرعى حفل تكريم مؤسسي جمعية البر الخيرية بالخرج

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء اليوم الإثنين الموافق١٤٤٥/٠٩/١٥هـ حفل تكريم مؤسسي جمعية البر الخيرية الذين ساهموا في تأسيس الجمعية قبل ٤٠عاماً منذ انطلاقتها عام ١٤٠٦ هـ .
وفور وصول سموه لمقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم، بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الداعج كلمةً رحّب فيها بسمو محافظ الخرج والحضور.
واشار الى موافقة مجلس ادارة الجمعية لتقديم مساهمة وقفية لجميع المؤسسين في أحد أوقاف الجمعية لتكون لهم صدقة جارية نظير ما قدموه. بعد ذلك قُدّم عرض مرئي يحكي مسيرة الجمعية.
وفي الختام سلم سمو المحافظ الدروع التذكارية للمؤسسين وأبناء المؤسسين الراحلين – رحمهم الله -.