قواعد لتأسيس الجهات العامة شركات استثمارية

استقر مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1445هـ)، كما وافق على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها في جدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
وأطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس ألمانيا، ونتائج استقباله لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وعلى مضمون اجتماعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وتناول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما بذلته المملكة من جهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مجدداً في هذا السياق الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وعلى مستوى الشأن المحلي، تناول المجلس مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة النماء والتطور على الأصعدة كافة، وأكد ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة “جود المناطق” التابعة لمنصة “جود الإسكان”.
وعدّ المجلس، اليوم السنوي لمبادرة السعودية الخضراء الذي يوافق غداً (الأربعاء)؛ ترسيخاً لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محلياً ودولياً، ودعمًا لنهجها في قيادة الحقبة الخضراء والعمل المناخي.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وفوّض المجلس وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في طاجيكستان، والتوقيع عليه.
وبشأن التعاون الخارجي، وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والغابات في تركيا، في المجال الزراعي. كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما أقر “الوزراء” مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية. فيما فوّض المجلس وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، والتباحث مع مؤسسة التمويل الدولية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتوقيع عليه.
وأصدر المجلس موافقته على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها المصرية، في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي.
كما وافق على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد التعليم التقني في سنغافورة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين المعهد الملكي للفنون التقليدية والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
وعيّن المجلس كلا من عبدالعزيز بن محمد العنيزان، وجميل بن عبداللّه الملحم، ووليد بن خالد فطاني؛ أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، لمدة ثلاث سنوات. وفق “أخبار 24”.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.