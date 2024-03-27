8 تراخيص لأسواق النفع العام عبر “نما”

تستقبل منصة “نما” التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، 8 خدمات جديدة تتعلق بأسواق النفع العام، لتسهيل إجراءات طلب التراخيص وتوفير الوقت والجهد، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والإسهام في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتتضمن الخدمات الجديدة، ترخيص إدارة أسواق النفع العام، وترخيص مقدم خدمة تسويق، وترخيص المحال، وترخيص المباسط، وترخيص المستودعات، وترخيص الحظائر، وترخيص مقدم خدمة الصيانة والنظافة، وترخيص مقدم خدمة التحميل والتنزيل.
وتمكن الخدمات الجديدة المستثمرين والمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال من طلب تراخيص هذه الخدمات؛ بما يعزز أتمتة تراخيص أسواق النفع العام، وتحقيق إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات متوفرة حاليًا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، داعية المزارعين والمستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الخدمات إلى التقديم عبر بوابة “نما”. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل، في إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ وتستهدف إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين؛ بهدف تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، وتقليل العمل الورقي ورفع جودة الخدمات المقدمة.