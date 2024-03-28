تعاون سعودي – صيني في صناعة “الأفلام”

وقعت هيئة الأفلام مذكرة تفاهم مع مجموعة فيلم بونا الصينية، لتعزيز فرص التعاون في مجالات صناعة الأفلام مثل التوزيع والعرض وتنمية المواهب، والتفاوض حول تأسيس صندوق مشترك لإنتاج الأفلام، وذلك بحضور وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
وتضمنت مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في قطاع الأفلام، إضافة إلى التعاون في توزيع الأفلام في كلا البلدين وتطوير فرص عرض الأفلام السعودية في الصين وأفلام “بونا” بالمملكة.
كما تناولت المذكرة بحث التعاون بين الطرفين في مجال التدريب والتطوير للمهارات والمعرفة في مجال الأفلام، عبر تدريب المواهب السعودية في أفلام بونا أو المؤسسات الأكاديمية الصينية ذات العلاقة بقطاع الأفلام.
ومثل التوقيع عن هيئة الأفلام، الرئيس التنفيذي، عبدالله آل عياف، وعن مجموعة فيلم بونا الرئيس المالي، نيكولاس تشي، وبحضور المدير التنفيذي للمجموعة جيانغ ديفو، ويأتي توقيع المذكرة امتداداً لجهود الهيئة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوطيد العلاقة مع الصناعة السينمائية الصينية، من منطلق حرصها على تعزيز التبادل الثقافي كركيزة أساسية في ظل رؤية السعودية 2030.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هيئة الأفلام ومنذ تأسيسها تهدف إلى تطوير القطاع السينمائي وبيئة الإنتاج المحلية، وتسويق الأفلام السعودية، وتشجيع التمويل والاستثمار، وتحفيز إنتاج وتطوير المحتوى السينمائي، إضافةً إلى العمل على تطوير المواهب، والإجراءات التنظيمية، وتمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجال الأفلام.
وتعد مجموعة فيلم بونا التي تأسست في عام 1999م، واحدة من أبرز شركات توزيع وإنتاج الأفلام في جمهورية الصين الشعبية، وتعمل المجموعة في عدة مجالات رئيسية داخل صناعة السينما، بما في ذلك إنتاج الأفلام، التوزيع، العرض في دور السينما، والحقوق الإعلامية.