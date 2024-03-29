“ميتا” تضيف الذكاء الاصطناعي لنظارات “Ray-Ban”

تكشف شركة ميتا الشهر المقبل عن نسخة مطورة من نظارات راي بان الذكية مزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي، التي تسمح للمستخدمين بطلب إجابات وتوصيات في الوقت الفعلي بناءً على البيئة المحيطة.
وتشمل المميزات في النظارات بحسب ما نشرته نيويورك تايمز، تحديد الأشياء وترجمة اللغات وتقديم اقتراحات بناءً على الصور الملتقطة بالنظارات، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر وتشغيل الموسيقى.
وأوضحت أن مزايا الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط القادرة على إجراء الترجمة، إلى جانب تعرف الأشياء والحيوانات والنصب التذكارية، أصبحت متاحة ضمن برنامج الوصول المبكر منذ شهر ديسمبر الماضي.
ويستطيع المستخدمون تفعيل المساعد الذكي للنظارات من خلال قول “Hey Meta”، ومن ثم قول مطالبة أو طرح سؤال، وتستجيب النظارة الذكية بعد ذلك من خلال مكبرات الصوت المدمجة في الإطارات، وتأتي نظارات راي بان الذكية بسعر قدره 300 دولار، وتدعم اللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية فيما يتعلق بترجمات الذكاء الاصطناعي.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن ميتا تستمر بتحسين المزايا مع مرور الوقت، وتتوفر في الوقت الحالي مزايا الذكاء الاصطناعي في نظارة راي بان الذكية من خلال قائمة انتظار الوصول المبكر للمستخدمين في الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم ميتا للصحيفة بأنه نظرًا إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي جديدة، فإنها لن تعمل دائمًا بطريقة صحيحة، وتعمل الشركة على تحسين المزايا من خلال التعليقات بمرور الوقت.