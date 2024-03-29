18 إبريل.. وصول أولى الرحلات الدولية للبحر الأحمر

كشفت “البحر الأحمر الدولية”، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا” – أنها تستعد لاستقبال أول رحلة دولية إلى “مطار البحر الأحمر الدولي” (RSI)، يوم الخميس الموافق 18 إبريل.
وستصل الرحلة التي تُشغّلها خطوط الطيران الإماراتية “فلاي دبي” من “مطار دبي الدولي”؛ تدشينًا للخط الدولي الجديد، بواقع رحلتين أسبوعيًا إلى مطار البحر الأحمر الدولي يومي الخميس والأحد لتتزامن مع الرحلات الداخلية – من الرياض وجدة – المجدولة بانتظام، والتي تشغلها “الخطوط الجوية السعودية” في المطار منذ سبتمبر من عام 2023، فمع استقبال أولى رحلات “فلاي دبي”، سيكون هناك الآن 8 رحلات منتظمة أسبوعيًا من وإلى “مطار البحر الأحمر الدولي”.
وستخدم الخطوة بشكل كبير سكان مناطق البحر الأحمر الواقعة على الساحل الغربي للسعودية؛ إذ سيربطهم “مطار البحر الأحمر الدولي” بالعالم من خلال مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة؛ ما يتيح لهم الانفتاح على ثقافات مختلفة، والاتصال بالعالم من خلال “فلاي دبي”. بالإضافة إلى ذلك، سيشكل المطار نقطة محورية في خطوط الملاحة الجوية العالمية؛ إذ إنه الأقرب لواحدة من أجمل الوجهات التي تتميز بتضاريسها الساحرة وشواطئها الذهبية وبيئتها البحرية الخلابة، ما يرسخ لاسم السعودية في خريطة السياحة العالمية، ويسهم في تنمية المنطقة اقتصاديًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو، إن مطار البحر الأحمر الدولي يقع على بعد 3 ساعات طيران لـ 250 مليون شخص، وسيخدم 1 مليون ضيف سنويًا حين يعمل المطار بكامل طاقته، ولقد كانت رحلتنا الافتتاحية للمطار قبل 6 أشهر، بداية مسيرتنا الطَّموحة نحو تحقيق هذا الهدف، وتُمثل هذه الرحلة الدولية الأولى خطوة أخرى في جعل السعودية واحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم.
ويوفر “مطار البحر الأحمر الدولي” بهذا الإنجاز مسارًا جويًّا جديدًا يُسهِّل وصول الزوار إلى وجهة “البحر الأحمر”، وذلك بعد افتتاح منتجعين فاخرين في الوجهة؛ هما منتجع “سيكس سنسز الكثبان الجنوبية”، ومنتجع “سانت ريجس البحر الأحمر”، بالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح 3 منتجعات أخرى هذا العام، بما في ذلك منتجع “نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف”، وهو أحد سبعة منتجعات فريدة من نوعها على مستوى العالم، خلال الأسابيع المقبلة، وسيتبع ذلك افتتاح منتجع “شيبارة”، الذي يضم مجموعة رائعة من الفلل العائمة فوق الماء والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومنتجع “ديزرت روك” المذهل الذي يقع بين الجبال.
يذكر أن “مطار البحر الأحمر الدولي” يُعد أول مطار خالٍ من الكربون في منطقة الشرق الأوسط، ويستخدم حلولًا مبتكرة للاستدامة في جميع العمليات، للقضاء على انبعاثات الكربون، وتحسين استهلاك الطاقة، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد والنفايات، ويشمل ذلك استخدام المواد المحلية خلال مراحل التصميم، ودمج عناصر أخرى، مثل الطاقة المتجددة بنسبة 100% لتلبية الحد الأدنى من معايير شهادة LEED الذهبية، وتقليل التلوث الضوئي للوفاء بإرشادات “السماء المظلمة”.
ومن المزايا الأخرى للتصميم المبتكر لـ “مطار البحر الأحمر الدولي” هي صالاته، والتي تنقسم إلى “5 صالات مسافرين صغيرة” يمكن تشغيلها بشكل مستقل أو متزامن بحسب متطلبات الطاقة الاستيعابية؛ مما يقلل من استخدام الطاقة بشكل مستمر بالمقارنة مع نهج تشغيل كافة الصالات في كل الأوقات.وفق “أخبار 24”.
وعند اكتمال المشروع في عام 2030، ستضم وجهة “البحر الأحمر” 50 منتجعًا، يوفر ما يصل إلى 8 آلاف وحدة فندقية، وأكثر من ألف عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وتشمل الوجهة أيضًا مراسي يخوت فاخرة وملاعب جولف ومرافق ترفيهية وأطعمة ومشروبات ومرافق ترفيهية.
ومن المقرر أن يتم تزويد الوجهات التي تطورها “البحر الأحمر الدولية” بالطاقة النظيفة من خلال 5 حقول للطاقة الشمسية تحتوي على 760 ألف لوح، بالإضافة إلى واحدة من أكبر مرافق تخزين البطاريات في العالم، والتي تم بناؤها وتشغيلها بالفعل.