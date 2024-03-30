20 نوعاً من النباتات البرية بمزرعة مواطن

شهدت مزرعة مواطن في جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية على مدار 3 سنوات، طفرة كبيرة في زيادة المسطحات الخضراء والتنوع النباتي والابتكار في الزراعة، وذلك من خلال استنبات عدد من أعشاب الربيع والنباتات البرية بألوانها وأنواعها المختلفة.
وأوضح مالك المزرعة صالح الفريج وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه جعل مزرعته الخاصة وجهة سياحية ومقصداً للزوّار مجانًا، وذلك دعمًا لمبادرة السعودية الخضراء، حيث أبدى اهتمامه بالزراعة والحياة الفطرية.
ولفت الفريج إلى أن المزرعة تُعَدّ محمية للطيور والحيوانات، فضلاً عن كونها مزرعة للنباتات البرية المختلفة، مثل: الديدحان بأكثر من 10 أنواع مختلفة، والأقحوان، والنفل، والخزامى، والصفار، والقليقلان، والبابونج، والحنوة، والجرجار، وأم قلاص، والربلة، والحنبازة، والبسباس. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أنه يقوم سنوياً بابتكارات فنية يتم رسمها بالنباتات الطبيعة على مساحات واسعة في المزرعة، منها زراعة لوحة فنية من نبات الأقحوان والديدحان الطبيعي بطول 100 متر وعرض 30 متراً تحمل اسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مزينة برؤية 2030.
وأضاف أن ابتكاراته النوعية الخاصة شملت أيضاً زراعة لوحة فنية من الأعشاب الطبيعية، متضمنةً شعار المملكة “السيفين والنخلة” من النباتات البرية الطبيعية على مساحة 5 آلاف متر مربع، بالتعاون مع الفنان التشكيلي فهد الخليف، مشيراً إلى أنه يستقبل الزوار من المنطقة وخارجها، وكذلك الباحثون في المزرعة لإطلاعهم على ما تحتويه من نباتات متنوعة وتفاصيل مبتكرة.