“البريك”: علينا تصحيح الأخطاء

أكد لاعب الهلال محمد البريك ضرورة العمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام الشباب رغم الفوز بنتيجة 4-3 في ختام الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.
وقال البريك في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن المباراة كانت مليئة بالتفاصيل الصعبة على الفريقين لكن الهلال تمكن من حسم النقاط الثلاث.
وأشار البريك إلى أن المباراة كانت تفاصيلها صعبة بالنسبة للهلال لا سيما بعد التأخر في النتيجة قبل أن نعزز التقدم لكن عودة الشباب صعبت المباراة، وهو ما يؤكد على ضرورة الاستفادة من أحداث المباراة لتصحيح الأخطاء. وفق “سبورت 24”.
وعن المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب بغض النظر عن المركز الذي ينشط فيه قال البريك إنه لاعب محترف، ويجب أن يكون جاهزًا في كل وقت وفي أي مركز يلعب فيه.