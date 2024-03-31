“أخضر17” يخسر من ساحل العاج في بطولة “مونتايغو”

خسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من منتخب ساحل العاج بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، ضمن منافسات بطولة مونتايغو الدولية، والمقامة في فرنسا حتى الأول من شهر إبريل المقبل.
وجاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 78 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة: موسى آل عيد في حراسة المرمى، ناصر الفيحاني، مؤيد سليم، عبدالعزيز عسيري، سعيد الدوسري، أحمد مسلم، رعد الشمراني، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، أحمد عشي، سالم عبدالله. وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة مونتايغو الدولية، والتي تضم إلى جواره منتخبات فرنسا، الأرجنتين، وساحل العاج.