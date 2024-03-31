“سافيتش” بعد الفوز الـ30: حان وقت الألقاب

قال الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال إن الفوز على الشباب جاء بعد مباراة قوية وصعبة قدم فيها الفريقان مستوى كبيراً.
ولفت سافيتش، في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 4-3، أن المباراة كانت ممتعة للجماهير لكن بالنسبة للاعبين كانت صعبة أمام فريق بحجم الشباب، والأهم أن الفريق حقق النقاط الثلاث.
وأضاف سافيتش أن لاعبي الهلال أهدروا العديد من الفرص وهو ما صعّب المباراة في دقائقها الأخيرة.
وعن وصول الفريق للفوز رقم 30 على التوالي وما يسعى الفريق لتحقيقه من أرقام وإنجازات قال سافيتش: “نريد أن نفوز بالألقاب، وعلينا الفوز في كل مباراة نخوضها من أجل تحقيق الألقاب”. وفق “سبورت 24”.