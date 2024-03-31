لاعبو الشباب: عودتنا تأخرت أمام الهلال

أعرب لاعبو الشباب عن رضاهم بالمستوى الذي قدموه في بعض فترات المباراة أمام الهلال لكنهم أكدوا على ضرورة تصحيح الأخطاء من أجل استعادة الانتصارات في الجولات القادمة.
وقال اللاعب رومان سايس في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه الهلال بنتيجة 4-3: “الهلال استحق الفوز عطفًا على إجمالي أحداث المباراة، عودتنا كانت متأخرة لكنها كانت مهمة للتأكيد على روح الفريق”.
وأضاف سايس: “عانينا من عدم التنظيم في بعض فترات المباراة وهو ما منح الهلال الابتعاد في النتيجة، لكننا استعدنا مستوانا وحاولنا العودة في اللقاء وكاد أن يتحقق ذلك”. وفق “سبورت 24”.
وعن هدفه الرائع قال سايس إنه يتدرب على الركلات الحرة في التدريبات، لافتًا إلى أنه كان سعيدًا بالهدف لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق نتيجة إيجابية.
من جانبه قال اللاعب حسين الصبياني إن الحكم ربما تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للشباب لافتًا إلى أنه لا يعرف مدى صحتهما، لكن في المجمل قدم الفريق مباراة كبيرة في الشوط الثاني وحاول العودة التي لم تكتمل رغم تقليص النتيجة من 1-4 لـ4-3.