201 مليون ريال أرباح المطاحن الحديثة

كشفت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية التي تنشط في إنتاج وتعبئة وبيع منتجات الدقيق والأعلاف والنخالة الحيوانية، عن انخفاض أرباحها إلى 201.8 مليون ريال بنهاية 2023، مقارنة بـ233 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى أن إيراداتها بلغت 938.6 مليون ريال بنهاية 2023 مقابل 978 مليون ريال للعام السابق، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 4%، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض في مبيعات النخالة الحيوانية، بينما خفف من حدة انخفاض الإيرادات ارتفاع مبيعات الدقيق والأعلاف الحيوانية.
وأضاف أن من بين أسباب انخفاض الأرباح أيضا، تراجع هامش الربحية من قطاع النخالة الحيوانية، مصاريف الاكتتاب بمبلغ 7.2 مليون ريال، وارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 12.5 مليون ريال بسبب ارتفاع معدلات السايبور وارتفاع تكلفة الزكاة بمبلغ 2.3 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى أن حقوق المساهمين بنهاية 2023 قد بلغت 247.7 مليون ريال، مقابل 178.4 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
من جهة أخرى أوصى مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية خلال اجتماعه الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 100% من رأس المال (ما يعادل ريالاً واحداً للسهم)، كأرباح عن السنة المالية 2023. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية باشرت أعمالها كمجموعة من مطاحن القمح التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي عام 1972، وفي عام 2016 تم تأسيس الشركة تحت اسم شركة المطاحن الثالثة في مدينة خميس مشيط، ومقرها الرئيسي حاليا مدينة جدة.
وتم إنشاء الشركة لتوفير وإنتاج منتجات الدقيق في مناطق محددة في المملكة ودعم تأمين الأمن الغذائي في المملكة، فشملت أنشطتها التجارية الرئيسية إنتاج وتخزين الدقيق والأعلاف، ويتمثل النشاط الحالي للشركة في إنتاج منتجات الدقيق ومشتقاته والأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية وتعبئتها وبيعها، وتم في 27 مارس 2024 إدراج وبدء تداول أسهم المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية في السوق الرئيسية – تاسي.