“الأرصاد”: البرد المتساقط على النماص حالة لافتة

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن محافظة النماص شمال منطقة عسير لم تسجل تساقطاً للثلوج، وإنما شهدت هطول أمطار وتساقطا للبرد بكميات عالية.
وأضاف القحطاني أن الحالة التي شهدتها النماص تندرج ضمن الحالات اللافتة التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً مثل الباحة، والطائف، وخميس مشيط، وبريدة.
يذكر أن محافظة النماص شهدت هطولا للأمطار وتساقطا كثيفا لزخات البرد الذي أغلق بعض الطرق حيث تدخلت الجرافات لفتحها وإزالة كميات البرد المتراكمة، كما أن حبات البرد تميزت بأحجامها الكبيرة والتي تضررت على إثرها بعض المركبات.وفق “أخبار 24”.