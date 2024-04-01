الحرم من السماء.. روحانية وجهود جبارة

في مشهد يملأ النفس بالسكينة ويشبع الفؤاد بالطمأنينة ويغمر الفكر بالروحانية، رصدت العدسات من داخل طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة وخشوع وهم يؤدون شعائرهم.
تلك المشاهد التي التقطتها عدسة وكالة الأنباء السعودية من علو شاهق، وثقت أيضا تدفق قاصدي بيت الله الحرام بكثافة للمسجد الحرام، أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية التنقلات والحركة لضيوف الرحمن بين ساحات وأروقة وأدوار الحرم المكي.
التوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام، كانت أيضا في مرمى اللقطات الجديدة للعدسات التي تجولت لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة بواسطة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة للاطلاع جواً على مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.
وفق “أخبار 24”.