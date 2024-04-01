“إيقاف” 146 متهماً بقضايا “فساد” في 7 وزارات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في عددٍ من القضايا الجنائية تورط فيها أشخاص في 7 وزارات، وذلك خلال شهر مارس 2024م.
وأوضحت الهيئة أنها نفذت خلال شهر مارس، 1657 جولة رقابية وحققت مع 239 شخصاً، أُطلق سراح عدد منهم بالكفالة الضمانية، وتبقى 146 موقوفاً.
وأوضحت أن المشتبه بهم تورطوا في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال، وذلك في وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والتعليم، والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ولفتت الهيئة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، داعية لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقّي البلاغات المخصصة لذلك. وفق “أخبار 24”.