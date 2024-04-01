اتفاقية لتصنيع هدايا من التراث السعودي

أبرمت الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، اتفاقية تعاون استراتيجية مع جمعية حرفة برئاسة الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود.
وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بالرياض، إلى تسويق وعرض المنتجات الحرفية الخاصة بالجمعية في منافذ بيع الشركة، إضافة إلى تصنيع هدايا خاصة وفريدة من نوعها، مستلهمة من تراث المملكة الثقافي المتنوع.
وتغطي الاتفاقية عدة جوانب رئيسية بما في ذلك تسويق وعرض منتجات جمعية حرفة في منافذ البيع التابعة للشركة، وإنتاج منتجات بتصاميم حصرية، وتصنيع طلبيات خاصة من الهدايا، كما تضمن الاتفاقية التزامات محددة من كلا الطرفين لضمان الجودة والمحافظة على الهوية الخاصة بكل طرف. وفق “أخبار 24”.
وهذا التعاون يأتي في وقت مهم حيث تسعى المملكة إلى تعزيز القطاعات غير الربحية والصناعات اليدوية كجزء من رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة والاقتصاد المتنوع، من خلال هذه الشراكة سيتم تسليط الضوء على الحرف والمهارات اليدوية التقليدية، مع فتح آفاق جديدة لتسويق وبيع منتجات هذا القطاع الحيوي، تماشيا مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها الطموحة في قطاع السياحة والضيافة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة حرف السعودية حسام الدين المدني، أن الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المنتجين والحرفيين، وأنها تفتح آفاقًا جديدة للإبداع والابتكار في قطاع الهدايا والصناعات اليدوية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة.