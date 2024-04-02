“التعليم” تشترط موافقة “البلدية” بالحضانات

اعتمدت وزارة التعليم اشتراطات محدّثة للحصول على تراخيص افتتاح الحضانات ورياض الأطفال في مناطق المملكة المختلفة، والتي تشدد على منحها بعد الحصول على السجل التجاري، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.
وتتضمن الاشتراطات المحدثة، أن تكون جميع التراخيص خاصة بالحضانة، ومرحلة رياض الأطفال فقط، وعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أخرى أو برامج جديدة أو فصول ملحقة لم يتم الترخيص له.
وتتولى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بموجب الاشتراطات المحدثة، متابعة استكمال التجهيزات المدرسية من قبل المالك، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق متطلبات وأهداف المملكة لتعليم الأطفال، وحق كل طفل في الحصول على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك تماشياً مع توجه الوزارة وأهدافها في رفع مستوى الجودة في التعليم، ومنح المرونة الكافية في الارتباطات التنظيمية والمكانية والمساهمة في مواكبة المستجدات المحلية والعالمية؛ لضمان بناء مؤسسي للحضانات ورياض الأطفال بما يتوافق مع احتياجات الأطفال والعاملين والأسرة والمجتمع.