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جديد المحليات > الذهب يلامس أعلى مستوياته السعرية
02/04/2024   5:53 ص

الذهب يلامس أعلى مستوياته السعرية

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لامست أسعار الذهب أعلى مستويات لها، بعدما أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2244.89 دولار للأوقية (الأونصة)، عقب بلوغها مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2262.19 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2265.60 دولار للأوقية، فيما زاد الذهب بأكثر من 8% منذ بداية العام بدعم تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن. وفق “أخبار 24”.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.06 دولار للأوقية، كما نزل البلاتين 0.8 % إلى 900.74 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1% إلى 1004.69 دولار.

الذهب يلامس أعلى مستوياته السعرية

جديد المحليات
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