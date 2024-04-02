الذهب يلامس أعلى مستوياته السعرية

لامست أسعار الذهب أعلى مستويات لها، بعدما أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2244.89 دولار للأوقية (الأونصة)، عقب بلوغها مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2262.19 دولار للأوقية.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2265.60 دولار للأوقية، فيما زاد الذهب بأكثر من 8% منذ بداية العام بدعم تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن. وفق “أخبار 24”.
وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.06 دولار للأوقية، كما نزل البلاتين 0.8 % إلى 900.74 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1% إلى 1004.69 دولار.