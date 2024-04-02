جمال جمهور “الجوهرة” يُسوّق الدوري السعودي

بلغ عدد الحضور الجماهيري في ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد 50.633 ألف متفرج بملعب الجوهرة المشعة.
وزيّنت جماهير الفريقين مدرجات ملعب “الجوهرة المشعة” وظل أصوات تشجعيهم طوال المباراة، في لوحة فنية تُظهر الصورة المشرفة التي وصل لها دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت تذاكر مباراة الديربي قد نفدت قبل أيام من مباراة الأهلي والاتحاد، في ظل تواجد عدد من النجوم العالميين في الفريقين.
وبالتزامن مع الحضور الجماهيري المميز في ملعب الجوهرة لمشاهدة الديربي، تابع العديد من عشاق الدوري السعودي حول الشاشات المباراة.
وحقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين. وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.