لا جديد .. ديربي جدة “أهلاوي” بالتخصص

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، بنتيجة هدف دون ردّ، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأهدر لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله فرصة محققة لفريقه في الدقيقة 4، بعدما انفرد بالحارس، لكن ميندي سبقه وشتَّت الكرة لخارج الملعب.
وفي الدقيقة السادسة أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي علي الأسمري.
وراوغ كريم بنزيما دفاع الأهلي في الدقيقة 13، قبل أن يسدد الكرة ضعيفة وتستقر في يد حارس مرمى الأهلي إيدوارد ميندي.
ومرّ لاعب الاتحاد جوتا من الجانب الأيسر في الدقيقة 20 بشكل مميز، لكنه في النهاية أرسل عرضية لخارج الملعب.
وفي الدقيقة 21، أهدر رومارينهو هدفا محققا للاتحاد، بعدما دخل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس ميندي.
وفشل لاعب الأهلي فراس البريكان في ترجمة عرضية خطيرة في الدقيقة 23 لهدف لفريقه، بعدما سدد الكرة أعلى العارضة.
وفي الدقيقة 34 سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الأول لفريق الأهلي بعد عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينو.
وكاد أن يتعادل فريق الاتحاد في الدقيقة 52، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن حولها حسن كادش برأسه، لكن الحارس ميندي أبعد الكرة لخارج الملعب.
وفي الدقيقة 73، تصدى القائم الأيسر لمرمى الأهلي لتسديدة نغولو كانتي وحرمه من إدراك التعادل لفريق الاتحاد.
وتلقى لاعب الاتحاد فواز الصقور بطاقة صفراء في الدقيقة 90.
وأجرى مدرب الأهلي تبديلا في الدقيقة 90 8 بدخول فهد الرشيدي بدلا من فراس البريكان، قبل أن يتم استبدال الثنائي رياض محرز وماكسيمان ودخول بدلاً منهما عبدالباسط هندي وسميحان النابت. وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.