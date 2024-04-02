“أرامكو” ترسي عقودًا بـ 7.7 مليار لتطوير معمل الفاضلي

أرست أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عقودًا للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي لتنفيذ توسعة كبيرة بمعمل الغاز في الفاضلي التابع لها بالمنطقة الشرقية.
ومن المتوقع أن يرفع المشروع طاقة معالجة الغاز في المعمل من 2.5 إلى ما يصل لنحو 4 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا، وتُسهم طاقة المعالجة الإضافية التي تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا في استراتيجية الشركة لرفع إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021.
ومن المرتقب أن تضيف توسعة معمل الغاز في الفاضلي 2300 طن متري إضافي يوميًا لإنتاج الكبريت، ويُتوقع اكتمالها بحلول نوفمبر 2027.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، وائل الجعفري إن ترسية هذه العقود تعكس هدف أرامكو السعودية بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي، ودعم جهود خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير المزيد من النفط الخام لتحقيق قيمة مضافة لأعمال التكرير والتصدير.
وأضاف، أن الشركة تمضي قُدمًا في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتعلق بزيادة إنتاج الغاز. كما تدعم هذه التوسعة طموحاتنا لتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون، في حين تُعد السوائل المصاحبة لإنتاج الغاز كمادةٍ خام ذات أهمية في صناعة البتروكيميائيات”. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن أرامكو السعودية أرست عقود الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بمعمل الغاز في الفاضلي على كلٍّ من: شركة سامسونج الهندسية، وشركة “جي إس” للهندسة والإنشاءات، وشركة نسما وشركائها.