فنادق الاستشفاء تنمو 68%

كشفت وزارة التجارة (الأربعاء)، عن ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة الخاصة بفنادق الاستشفاء في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 68%.
وأوضحت الوزارة في نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من 2024م، أنه تم إصدار 2100 سجل تجاري خاص بفنادق الاستشفاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ1244 سجلا في المدة المماثلة من عام 2023.
وأضافت أن أعلى 5 مناطق من حيث عدد السجلات المصدرة الخاصة بفنادق الاستشفاء هي مكة المكرمة بواقع 930 سجلا، تليها الرياض 681 ثم المنطقة الشرقية بـ147 سجلا، تليها المدينة المنورة 141 ثم عسير 54 سجلا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن النشرة أفادت بارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة بشكل عام في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 59%، مشيرة إلى أنه تم إصدار 104 آلاف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و456 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.