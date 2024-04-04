“الشباب” يهزم الرياض بـ”هدف عكسي”

حقق الشباب فوزا على نظيره الرياض، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأهدر حبيب ديالو فرصة لتسجيل الهدف الأول لفريق الشباب، بعدما كرة داخل منطقة جزاء الرياض لكنه فشل في ترجمتها لهدف.
وجاء الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 33، بعدما سجل لاعب الرياض خالد الشويع بالخطأ في مرماه.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الشباب فيتور بيريرا دخول الثنائي متعب الحربي ويانيك كاراسكو في تشكيل الفريق بدلا من حسين الصبياني وكارلوس جونيور.
وأهدر لاعب الرياض غراي فرصة خطيرة في الدقيقة 60، بعدما انفرد بحارس الشباب وسدد الكرة أعلى العارضة، ليحرم فريقه من إدراك التعادل.وفق “سبورت 24”.
وأرسل حبيب ديالو تمريرة داخل منطقة جزاء الرياض في الدقيقة 63، لكن اللاعب حبيب ديالو فشل في ترجمتها لهدف داخل الشباك.
وبتلك النتيجة، وصل فريق الشباب إلى النقطة 31 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيده عند 25 نقطة بالمركز الرابع عشر.