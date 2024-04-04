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رياضة > “الفتح” يهزم الاتفاق في “دوري روشن”
04/04/2024   11:21 ص

“الفتح” يهزم الاتفاق في “دوري روشن”

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حقق فريق الفتح الفوز على نظيره الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن.

وفي الدقيقة 58، قرر مدرب الفتح ادخال اللاعب دجانيني تافاريس بدلا من زميله سعد الشرفاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفتح سعيد خالد عطية.

وقرر مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد الدفع باللاعب عبدالرحمن العبود في الدقيقة 65 بدلا من زميله موسى ديمبيلي.

وسجل اللاعب لوكاس زيلارايان الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 36 نقطة في المركز السابع.وفق “سبورت 24”.

“الفتح” يهزم الاتفاق في “دوري روشن”

رياضة
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