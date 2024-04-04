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جديد المحليات > “المواصفات” تستهدف 7 قطاعات
04/04/2024   3:17 م

“المواصفات” تستهدف 7 قطاعات

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تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إطلاق حملة ميدانية تستهدف المنشآت العاملة في 7 مجالات وهي: “الذهب والمجوهرات، العود والبخور، الأسواق المركزية، التموينات والبقالات، المحامص والمكسرات، الفواكه والخضراوات، والشحن البريدي”.

وبحسب ما ورد من خطاب للهيئة سياقاً لمبادرة إطلاق المعايرة القانونية للهيئة، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني وعزم الهيئة على القيام بزيارات ميدانية وإرسال رسائل توعوية حول اشتراطات المُعايرة القانونية الخاصة بالموازين، بهدف رفع نسبة الامتثال بالأنظمة وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.

وتعد مبادرة إطلاق المُعايرة ضمن مُبادرات الهيئة التي تستهدف تحقيق متطلبات التجارة العادلة من خلال ترسيخ منظومة المعايرة لأهم أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية، والتي سوف تساهم في حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين. وفق “أخبار 24”.

“المواصفات” تستهدف 7 قطاعات

جديد المحليات
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