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جديد المحليات > بوابة الدرعية ترجئ إخلاء عقارات 3 أحياء بالرياض
04/04/2024   6:23 م

بوابة الدرعية ترجئ إخلاء عقارات 3 أحياء بالرياض

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أرجأت هيئة تطوير بوابة الدرعية إخلاء العقارات في حي الخزامى وأجزاء من حي النخيل وعرقة في الرياض، إلى موعد لاحق.

وقال الهيئة في بيان: “بالإشارة إلى آخر مستجدات تاريخ إخلاء العقارات المشار اليها بناء على الأمر السامي الكريم رقم ٢١٨٠٥ وفق الخريطة المرفقة، والذي تم إبلاغ مالكي العقار به مسبقًا. نفيدكم بأنه تم تأجيل موعد إخلاء العقارات، وسيتم إفادتكم بأي مستجدات حال صدورها”.

وكانت الهيئة قد كشفت عن بَدْءِ المرحلة النهائية من إجراءات صرفِ تعويضات ملاك العقارات التي تمَّ نزعُ ملكيتها في أجزاء من أحياء “الخزامى، النخيل، عرقة”، وذلك عملاً بالمبادئ التوجيهية الصادرة بهذا الشأن وتماشياً مع خطط الإخلاء التي تم التواصل بها مع ملاك العقارات وممثليهم. وفق “أخبار 24”.

وطالبت الهيئة من جميع ملاك العقارات المبادرة بِاستكمال إجراءات ومتطلبات الصرف أو استكمال المتطلبات الناقصة في حال وجودها، وفقاً لما تمَّ التواصل به مسبقاً من قِبل ممثلي الهيئة.

بوابة الدرعية ترجئ إخلاء عقارات 3 أحياء بالرياض

جديد المحليات
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