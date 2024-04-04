القيادة تهنئ “ديوماي فاي” لفوزه بالانتخابات السنغالية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي؛ بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لـ “ديوماي فاي” ولشعب السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.وفق “أخبار 24”.
وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لـ “ديوماي فاي” ولشعب السنغال الشقيق المزيد من التقدم والرقي.