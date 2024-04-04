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جديد المحليات > ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات التاريخية
04/04/2024   10:16 م

ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات التاريخية

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تناول ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وملك الأردن عبدالله الثاني، العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة.

وجرى خلال اتصال أجراه ولي العهد بالملك عبدالله  التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وفق “أخبار 24”.

وأعرب ملك الأردن عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.

ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات التاريخية

جديد المحليات
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