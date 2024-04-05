مليونا زائر لموسم رمضان بجدة التاريخية

شهدت منطقة جدة التاريخية حضور أكثر من مليوني زائر منذ بداية موسم رمضان، شاركوا في الأنشطة الثقافية والفنية في 30 موقعاً مختلفاً، منها منارة فن، ومعرض النور، ومعرض السراج، والمرقب، ومنطقة الطفل.
وزار محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي المنطقة، حيث تجوّل في عدد من المواقع والمعالم التاريخية والثقافية، منها زقاق الحرفيين، وزاوية 97، والفنادق التراثية الثلاثة “بيت جوخدار، وبيت الريس، وبيت كدوان.
وكان برنامج جدة التاريخية أعاد تأهيل وترميم هذه المواقع والمعالم التاريخية، مع الحفاظ على سماتها المعمارية بأعلى المعايير المتبعة عالمياً، ووفق ضوابط منظمة اليونسكو، والتي صنفت المنطقة ضمن قائمتها للتراث العالمي عام 2014.
وعلى صعيدٍ متصل، استقطبت فعالية “انزل البلد” مع بدء أول أيام إجازة رمضان المبارك للموظفين العديد من المواطنين والزوار والسياح من داخل جدة وخارجها، والتي تقدم العديد من الفعاليات المختلفة، كالمطاعم والمقاهي والمأكولات الشعبية، إلى جانب العروض الشعبية والأسواق والبازارات وركن مخصص للأطفال. وفق “أخبار 24”.
وتسهم الفعالية التي تستمر يومياً من الـ 8 مساءًا حتى الـ 2 صباحاً بمنطقة البلد؛ في دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير منافذ لهم لعرض وبيع منتجاتهم خلال رمضان، كما تتيح للسياح والزوار فرصة تذوق المأكولات الشعبية والتعرف على المطبخ السعودي.