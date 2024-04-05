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جديد المحليات > البرَد يزيد أجواء رمضان بهجة في عسير
05/04/2024   6:21 ص

البرَد يزيد أجواء رمضان بهجة في عسير

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تساقطت الثلوج على أنحاء متفرقة من عسير، لتضفي المزيد من البهجة على الأجواء الرمضانية في منطقة الجمال والطبيعة الساحرة.

وشهد مركز بيحان الواقع شمال منطقة عسير، أمس (الخميس)، موجة متوسطة من تساقط البرد على مناطق متفرقة به.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، تساقط كميات من البرد على الطرق وتجمعات المياه بالمركز، إلى جانب تساقط كميات أخرى على الأراضي الزراعية في بيحان. كما وثقت صور أخرى الأطفال والكبار وهم يلهون ويستمتعون بالأجواء بين حبات البرَد التي كست أجواء من المنطقة بالبياض. وفق “أخبار 24”.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة الجوية في المنطقة حتى مساء (الجمعة)، حيث تشهد عسير أمطاراً غزيرة مصحوبة بجريان السيول وتساقط البرد، ورياح شديدة وصواعق رعدية.

البرَد يزيد أجواء رمضان بهجة في عسير

جديد المحليات
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