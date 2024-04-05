جوجل تدرس فرض رسوم على استخدام “الذكاء”

تتجه شركة “جوجل”، إلى فرض رسوم مقابل الوصول إلى نتائج بحث الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تُعد خطوة أولى من نوعها لفرض رسوم على بعض منتجاتها الأساسية.
وتعتمد الإعلانات الخاصة بالشركة حالياً على الظهور بجانب نتائج البحث حتى للمشتركين، دون أن تتخذ القرار النهائي بخصوص إطلاق الرسوم أو موعدها.
واختبرت الشركة تجربة البحث التوليدي SGE العاملة بالذكاء الاصطناعي في شهر مايو الماضي، مع محاولة إضافة مزايا لتجربة البحث التوليدي على محرك بحثها الرئيسي. وفق “أخبار 24”.
وامتنعت الشركة سابقًا عن فرض رسوم على أي جزء من محرك بحثها، وقدمت لسنوات عديدة خدمات استهلاكية مجانية ممولة بالكامل من خلال الإعلانات، مع عرض الوصول إلى تجربة البحث التوليدي لعدد قليل من المستخدمين.