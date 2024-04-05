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رياضة > الاتحاد ينهي استعداداته لمواجهة “التعاون”
05/04/2024   6:23 ص

الاتحاد ينهي استعداداته لمواجهة “التعاون”

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أنهى فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد استعدادته لمواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ويستضيف فريق الاتحاد  نظيره التعاون، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء الجمعة.

وشارك الفرنسي كريم بنزيما في التدريبات الختامية لفريق الاتحاد مساء الخميس استعدادًا لمواجهة التعاون، بعدما عاودته الآلام في نهاية مواجهة الأهلي بديربي جدة، في الجولة الماضية من روشن. وفق “سبورت 24”.

وخسر الاتحاد ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة 26 من روشن، بهدف دون رد، الإثنين الماضي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، والتعاون خامسًا بالرصيد ذاته من النقاط.

الاتحاد ينهي استعداداته لمواجهة “التعاون”

رياضة
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