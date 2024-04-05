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رياضة > “ماكسيمان”: رونالدو الأفضل في العالم
05/04/2024   6:23 ص

“ماكسيمان”: رونالدو الأفضل في العالم

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اختار الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، محترف النصر، كأفصل لاعب في العالم.

ونشر ماكسيمان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “اكس”، تحدث فيه عن اختياراته لأفضل لاعبي العالم.

وأكد لاعب الأهلي أن رونالدو هو الأفضل عالميًا لما يقدمه من مستويات فنية كبيرة مع النصر، وجاء ثانيًا في اختياراته الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم نيمار محترف الهلال ثالثًا. وفق “سبورت 24”.

وصاحب الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا في 13 هدفًا مع الأهلي في الموسم الجاري، بعد قدومه من نيوكاسل الإنجليزي في الصيف الماضي.

“ماكسيمان”: رونالدو الأفضل في العالم

رياضة
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