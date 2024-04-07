“بيريرا” يلوم التحكيم بعد التعادل مع الطائي

لام البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، طاقم تحكيم مباراة فريقه ضد الطائي، والتي حسمها التعادل السلبي بدون أهداف، لمصلحة الجولة 27 من دوري روشن.
وأكد بيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أنه لا يريد التحدث في الأمور التحكيمية مشيرًا إلى أن الجميع شاهد هدف الشباب الذي ألغاه الحكم في مواجهة الطائي.
وقال بيرير إن الفريق قدم مباراة جيدة وخلق العديد من الفرص، ويعتبره فائزاً في المباراة بهدف كاراسكو وليس متعادلاً.
وأنهى تصريحاته مبدياً استياءه من ضغط المباريات، مشيراً إلى أن الفريق خاض 3 مباريات في أسبوع واحد، بدايةً بمواجهة الهلال التي أرهقت فريقه بدنيًا على حد وصفه.وفق “سبورت 24”.