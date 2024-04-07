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رياضة > “الاتفاق” يعبر الرياض.. و”الشباب” والطائي يتقاسما النقاط
07/04/2024   5:31 ص

“الاتفاق” يعبر الرياض.. و”الشباب” والطائي يتقاسما النقاط

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استُكملت أمس السبت منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024، بمباراتي الاتفاق ضد الرياض، والطائي أمام الشباب.

واستعاد فريق الكرة الأول بنادي الاتفاق ذاكرة الانتصارات بالفوز على مضيفه الرياض بهدف دون رد.

جاء هدف الاتفاق والمباراة الوحيد بواسطة المحترف الكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 39 محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 25 في المركز الرابع عشر.وفق “سبورت 24”.

وفي مباراة الطائي والشباب بالجولة ذاتها من دوري روشن، حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة المواجهة.

ورفع الشباب رصيده من النقاط إلى الرقم 32 بعد التعادل، محتلاً المركز العاشر في ترتيب روشن، وكذلك الطائي الذي بات في جعبته 23 نقطة في المرتبة السادسة عشر.

“الاتفاق” يعبر الرياض.. و”الشباب” والطائي يتقاسما النقاط

رياضة
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