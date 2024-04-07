آرسنال.. صدارة “مؤقتة” للدوري الإنجليزي بنقاط برايتون

واصل أرسنال ومانشستر سيتي حامل اللقب الضغط على ليفربول عندما عادا بفوزين ثمينين خارج قواعدهما على حساب برايتون 3-0 وكريستال بالاس 4-2 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وانتزع أرسنال الصدارة مؤقتا برصيد 71 نقطة من ليفربول بفارق نقطة واحدة، فيما تساوى سيتي نقاطا مع “الريدز” الذي يخوض مواجهة صعبة على أرض غريمه مانشستر يونايتد الاحد.
وكرَّر أرسنال وسيتي سيناريو الأسبوع الماضي عندما لعبا قبل ليفربول ووضعاه تحت الضغط بفوزيهما على لوتون تاون (2-0) وأستون فيلا (4-1) قبل أن ينجح رجال المدرب الالماني يورغن كلوب في استعادة الريادة بالفوز على شيفيلد يونايتد (3-1).
على ملعب “أميكس ستاديوم” في برايتون، واصل أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، سعيه نحو لقبه الاول منذ عام 2004 بفوزه المستحق على مضيفه برايتون 2-0، مؤكدا استعداده الجيد لاستضافة بايرن ميونيخ الالماني الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان برايتون صاحب الافضلية في بداية المباراة لكن لدقائق قليلة فقط قبل أن يبسط رجال المدرب الاسباني ميكل أرتيتا هيمنتهم.
وتوغل بوكايو ساكا العائد من الاصابة داخل المنطقة بعد مجهود فردي وسدد بجوار القائم الايمن البعيد (11)، وتصدى حارس المرمى الهولندي بارت فيربروغن ببراعة لتسديدة البرازيلي غابريال جيزوس من حافة المنطقة (13).
وحصل أرسنال على ركلة جزاء اثر عرقلة جيزوس داخل المنطقة من قبل المدافع الغاني طارق لامبتي فانبرى لها ساكا على يمين الحارس فيربروغن (33) رافعاً رصيده الى 14 هدفاً هذا الموسم.وفق “سبورت 24”.
وأنقذ حارس المرمى الاسباني للنادي اللندني دافيد رايا مرماه من هدف التعادل بابعاده تسديدة خادعة للمهاجم الباراغوياني خوليو انسيسو الى ركنية (43).
وتابع المدفعجية أفضليتهم في الشوط الثاني وكاد جيزوس يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للالماني كاي هافيرتس لكن الكرة مرت بجوار القائم الايمن (48).
وسدد القائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس الى ركنية (54).
ونجح ارسنال في تعزيز تقدمه عندما قطع الايطالي جورجينيو كرة من أنسيسو ومررها الى ديكلان رايس ومنه الى أوديغارد الذي هيأها لجورجينيو المتوغل من الجهة اليمنى فهيأها الى هافيرتس الذي تابعها داخل المرمى (61)، واختتم تروسار ثلاثية ارسنال مع الدقيقة 86 من عمر المواجهة.