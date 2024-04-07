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رياضة > “راموس” ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة
07/04/2024   2:20 م

“راموس” ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة

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سجل جونسالو راموس هدفا متأخرا أنقذ باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم من الهزيمة على ملعبه أمام كليرمو صاحب المركز الأخير إذ تعادل معه 1-1 اليوم السبت.

وأنهى كليرمو الشوط الأول متقدما بهدف سجله حبيب كيتا في الدقيقة 32 إثر هفوة دفاعية من سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني، كان سان جيرمان الأفضل وقد شارك كيليان مبابي من مقعد البدلاء ليمرر كرة إلى راموس الذي سجل منها هدف التعادل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، لكن الفريق لم ينجح في حسم المباراة لصالحه.وفق “سبورت 24”.

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 63 نقطة بفارق 13 نقاط أمام بريست صاحب المركز الثاني والذي يلتقي ميتز غدا الأحد.

أما كليرمو، فقد رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأخير بفارق نقطتين خلف ميتز.

“راموس” ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة

رياضة
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