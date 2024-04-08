“إنفينيكس” تخطط لهاتف جديد قابل للطي

تعتزم شركة “إنفينيكس”، إطلاق هاتفها الأول القابل للطي في ظل رغبتها بتوسيع دائرة المنافسة من خلال منتجات جديدة أكثر قبولاً في الأسواق.
وتقدم الشركة هواتف بمزايا جيدة وأسعار معقولة، وسط توقعات بأن يكون عملية الإطلاق خلال وقت قريب بعد اكتمال كافة الإجراءات التي تسبق إعلان المنتج رسمياً.
وستحافظ الشركة الصينية على طابع التكلفة الميسورة الذي تتميز به هواتفها من أجل إبقاء الهاتف القابل للطي بسعر في متناول الجميع، مع توفر بعض المميزات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وتزامن ذلك مع اتجاه سامسونج أيضاً إلى المنتجات القابلة للطي وإطلاق إصدارات أرخص ثمناً من هواتفها القابلة للطي من سلسلة جالاكسي زد فولد وزد فليب خلال العام الجاري.