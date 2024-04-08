“تمور” و”خيرات” المملكة تصل للعالم

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشاريع الإطعام الرمضاني وكفالة الأيتام وتوزيع المساعدات والتمور للفئات الأشد احتياجاً بعدد من الدول حول العالم.
ووزّع المركز 5335 سلة غذائية استفاد منها 37345 فردا من الأسر الأكثر احتياجاً، في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس في محافظة حجة، و460 طناً من السلال الغذائية استفاد منها 52162 فردا من النازحين والمحتاجين في محافظتَيْ تعز وعدن باليمن.
كما قدّم كفالات تعليمية وصحية ومعيشية في محافظة المهرة باليمن، لعدد 150 يتيماً بمعدل 50 أسرة لمدة عام كامل، بالإضافة إلى تدريبهم ودعمهم وتمكينهم اقتصادياً، وذلك ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم في المحافظة.
ووزع “سلمان للإغاثة” 423 حقيبة إيوائية استفاد منها 3376 فرداً من الأسر المحتاجة والنازحة في ولاية القضارف في السودان، و200 سلة غذائية استفادت منها 200 أسرة من الأكثر احتياجاً في ولاية كانو بنيجيريا. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيدٍ متصل، قدم السفير السعودي لدى كوت ديفوار سعد القثامي نيابة عن المركز، 50 طناً من التمور هدية المملكة، للمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية في الخارج فلبير غلغلود، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في كوت ديفوار.